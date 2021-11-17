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В США рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае. В интервью каналу CBS он отметил точность китайской ракеты, передает «Интерфакс».

В США рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае
Фото: ReutersReuters

Хайтен отметил, что китайские военные запустили ракету большой дальности. По его словам, боеприпас сбросил гиперзвуковой планирующий блок, который смог поразить цель на территории Китая.

Генерал добавил, что китайский боевой блок приблизился к цели. По мнению американского военного, китайцы могут нанести ядерный удар по США.

В октябре Хайтен заявил, что Китай опережает Россию в сфере разработки гиперзвукового оружия. Генерал добавил, что Россия развернула четыре вида гиперзвукового вооружения на межконтинентальных баллистических ракетах.

Ранее в октябре газета The Financial Times сообщила об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом в Китае. Источники издания отметили, что испытания провели в августе. Ракета облетела земной шар и снизилась для поражения цели.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что в августе в КНР запускали космический аппарат, а не ракету.

Армия,Джон Хайтен,Комитет начальников штабов,CBS,Financial Times,Интерфакс,
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