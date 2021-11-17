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Британия и Украина отказались враждовать с Россией

Елена Прошина
15 минут назад

Великобритания и Украина не хотят враждовать с Россией, однако они обеспокоены военной активностью с ее стороны на границе с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран Бена Уоллеса и Алексея Резникова, пишут РИА Новости.

Британия и Украина отказались враждовать с Россией
Фото: ТАССТАСС

Как указано в документе, у правительств Украины и Великобритании нет желания враждовать с Россией или каким-либо образом подорвать ее. Однако усиление присутствия и военной активности России на границе с Украиной вызывает тревогу.

В заявлении министров также отмечается, что прошедшая встреча Уоллеса и Резникова стала очередной фазой двустороннего сотрудничества по наращиванию оборонных возможностей Украины. Как указано в документе, территориальная целостность и государственный суверенитет Украины неоспоримы. Великобритания будет всеми силами поддерживать украинский народ и не оставит своей решимости.

«Мы непоколебимы в этой поддержке и остаемся бдительными и едиными в защите своих общих ценностей и свобод», — говорится в заявлении министров.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна поддерживает суверенитет Украины из-за приверженности к свободе и демократии, а не из желания быть враждебной по отношению к России.

Армия,Войска,Алексей Резников,Бен Уоллес,Борис Джонсон,РИА Новости,
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