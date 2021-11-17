Захарова объяснила испытания Минобороны в космосе

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала испытания Министерства обороны, в ходе которых был поражен советский спутник. Она заявила, что эти испытания полностью соответствовали международному праву, в частности Договору о космосе 1967 года. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ.

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Захарова утверждает, что советский спутник уже не функционировал, а его фрагменты не представляли угрозы и не могли создать помех для орбитальной станции. По ее словам, фрагменты спутника были внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования.

Дипломат отметила, что Россия готова обсуждать ряд вопросов, касающихся космической безопасности, с США и другими заинтересованными странами.

В МИД РФ убеждены, что переговоры по международному соглашению, которое запрещает размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью приведут к снижению напряженности в вопросах космической безопасности, говорится в документе.