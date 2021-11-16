В США пообещали ответ на испытания РФ противоспутниковой системы

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что США и союзники будут искать ответ на испытание Россией противоспутниковой системы, уничтожившей в космосе старый российский спутник, пишет РИА Новости.

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«Соединенные Штаты будут работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти ответ на это безответственное действие», - сказал Бейтс на брифинге.

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Он предложил всем ответственным космическим державам присоединиться к усилиям США, чтобы совместно выработать нормы ответственного поведения в космосе и «воздерживаться от проведения опасных и безответственных испытаний, как то, что провела Россия».

По мнению Бейтса, Россия, проводя испытания, пренебрегла «безопасностью, стабильностью и поддержанием долгосрочной устойчивости космоса для всех стран».

Он добавил, что обломки, которые появились в результате испытания новой системы, в предстоящие годы будут нести угрозу деятельности человека в космическом пространстве, а также «риск работе спутников, на которые полагаются все страны в обеспечении своей национальной безопасности, экономического процветания и научных исследований».

Ранее Минобороны России сообщило об испытаниях 15 ноября новой противоспутниковой системы, которая успешно уничтожила старый российский спутник на орбите. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что фрагменты спутника не представляют угрозы для космической деятельности.

Космический мусор в понедельник несколько раз пролетел рядом с МКС. Космонавты в это время уходили в пристыкованные к станции корабли «Союз МС-19» и Crew Dragon.

В США утверждают, что в результате испытания Россией противоспутниковых систем якобы появилось облако из полутора тысяч обломков. С этим согласен согласен и глава НАСА Билл Нельсон. В Пентагоне заявили, что не получали от России предупреждений о запланированных испытаниях. Также, по мнению американского военного ведомства, новое российское антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.

В свою очередь в «Роскосмосе» подчеркнули, что российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе контролирует обстановку, Там назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.

В российском Минобороны назвали лицемерными обвинения Запада, и уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов. По словам Шойгу, противоспутниковая система "ювелирно поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности.