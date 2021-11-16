Берлин осудил испытания противоспутникового оружия Россией

«Эти безответственные действия чреваты просчетами и эскалацией <...> Германия вместе с партнерами выступает за международный диалог в рамках ООН с целью снижения угроз и рисков для космических систем. Мы призываем все страны к конструктивному участию в этом процессе и разработке принципов ответственного поведения в космосе, а также призываем воздержаться от таких безответственных действий», — подчеркнули в МИД ФРГ.