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Берлин назвал российские испытания противоспутникового оружия безответственными

Газета.Ru
47 минут назад

Проведенные Россией испытания противоспутникового оружия представляют собой деструктивные и безответственные действия. Об этом заявили в МИД Германии, сообщает ТАСС.

Берлин осудил испытания противоспутникового оружия Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство ФРГ очень обеспокоено испытаниями Россией противоспутниковой ракеты наземного базирования», — отметили в ведомстве, добавляя, что образовавшиеся в результате обломки «на годы будут препятствовать свободному и беспрепятственному использованию космоса всеми государствами».

Кроме того, согласно немецкому дипломатическому ведомству, могут столкнуться с дополнительными рисками космонавты и астронавты Международной космической станции.

«Эти безответственные действия чреваты просчетами и эскалацией <...> Германия вместе с партнерами выступает за международный диалог в рамках ООН с целью снижения угроз и рисков для космических систем. Мы призываем все страны к конструктивному участию в этом процессе и разработке принципов ответственного поведения в космосе, а также призываем воздержаться от таких безответственных действий», — подчеркнули в МИД ФРГ.

С подобным предложением выступил также Белый дом, по мнению которого Россия «демонстрируют полное игнорирование безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической области», и поэтому требуется создание норм для «ответственных» космических держав.

Москва, в свою очередь, предложила создать международный юридически обязывающий инструмент, устанавливающий запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса.

Армия,ООН,МИД,ИТАР-ТАСС,
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