Шойгу назначил нового замминистра обороны

«Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе - заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления», - подчеркнул Шойгу, принимая доклад Жидко в режиме видеоконференции.