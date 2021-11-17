МИД объяснил испытания Минобороны в космосе

Мария Захарова прокомментировала проводимые Минобороны испытания, в ходе которых был поражён советский спутник. Представитель МИД в своём официальном комментарии заявила, что эти испытания полностью соответствовали международному праву, в частности Договору о космосе 1967 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аппарат был недействующим, его фрагменты не представляли угрозы и не создавали помех для орбитальный станций. Данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования, — пояснила дипломат.

Дипломат добавила, что Россия готова обсуждать с США и всеми заинтересованными сторонами весь спектр вопросов космической безопасности.

Убеждены, что запуск переговоров по международной договорённости, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью — верный путь к снижению напряжённости и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности, — говорится в документе.

Мария Захарова отдельно отметила, что Москва считает необходимым как можно быстрее приступить к согласованию юридического инструмента для предотвращения гонки вооружений в космосе. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не закрепляла в свих документах задачу достижения военного превосходства в космосе.

Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей, — сказано в комментарии.