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Азербайджан и Армения объявили перемирие после переговоров с Шойгу

Газета.Ruиещё 9
46 минут назад

Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Азербайджан и Армения объявили перемирие после переговоров с Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что обстановка в районе горы Килисали нормализовалась и находится по контролем - боестолкновения прекращены. Минобороны Армении и Азербайджана выпустили 16 ноября заявления, в которых обвинили друг друга в обстреле своих территорий.

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Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военные напали на два боевых поста на границе в Кельбаджарском и Лачинском районах. По данным азербайджанского оборонного ведомства, посты были обстреляны стрелковым оружием и из гранатометов.

Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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