Азербайджан и Армения объявили перемирие после переговоров с Шойгу

Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.
"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что обстановка в районе горы Килисали нормализовалась и находится по контролем - боестолкновения прекращены. Минобороны Армении и Азербайджана выпустили 16 ноября заявления, в которых обвинили друг друга в обстреле своих территорий.
Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военные напали на два боевых поста на границе в Кельбаджарском и Лачинском районах. По данным азербайджанского оборонного ведомства, посты были обстреляны стрелковым оружием и из гранатометов.