Армения и Азербайджан объявили перемирие при посредничестве России

Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после разговора глав Министерства обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства России, передает ТАСС.

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По данным ведомства, Баку и Ереван объявили перемирие при посредничестве Москвы. В Минобороны России добавили, что боестолкновения на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась. Сейчас стороны подсчитывают потери.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года. На данный момент известно, что в плен попали 12 армянских военнослужащих, убитые и раненые есть с обеих сторон.