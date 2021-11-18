В США рассказали о преимуществе F-35 перед Су-75

«Преимуществом F-35 перед Су-75 является подготовка пилотов. В Соединенных Штатах есть планы создания центра подготовки пилотов, и в настоящее время Военно-воздушные силы рассматривают пять различных площадок для этого объекта. Это могло бы стать преимуществом для F-35, поскольку союзники США не были бы в восторге от поездки в Россию для обучения пилотов, если бы Москва предложила такой вариант», — подчеркнул автор.