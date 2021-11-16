«Безрассудный поступок»: Генсек НАТО об испытании РФ противоспутникового оружия

Испытания противоспутникового оружия, якобы проведенные РФ, являются "безрассудным поступком" со стороны Москвы. Такое мнение высказал во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Совета ЕС по обороне в Брюсселе.

"Это был безрассудный поступок со стороны России", - сказал он.

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По утверждению генсека, эти испытания привели к созданию большого количества космического мусора, который теперь представляет опасность для Международной космической станции.

"Это [проведенные испытания] демонстрирует, что Россия разрабатывает новые системы вооружений", - добавил он.

Ранее в понедельник госсекретарь США выступил с утверждением, что "15 ноября 2021 года Российская Федерация безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников". По версии госсекретаря США, в результате возникло более 1,5 тыс. осколков, которые "можно отследить". По мнению Блинкена, вероятно, также возникнут "сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера". По словам Блинкена, Вашингтон намерен вместе со своими союзниками дать ответ на приписываемые России действия.

Озабоченность действиями России в космосе ранее выражали некоторые американские генералы. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, подчеркнув, что Москва выступает за мир и сотрудничество.

Россия провела испытания, в ходе которых был успешно поражён недействующий российский космический аппарат. Минобороны укрепляет обороноспособность страны в связи с целями США создать военное преимущество в космосе. Об этом сообщили в военном ведомстве, пишет ТАСС.

«15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что главной целью новой стратегии по космосу США является «создание комплексного военного преимущества в космосе». В частности, отмечается, что Пентагон «активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37».

«Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства», — цитирует заявления Минобороны РИА «Новости».

В связи с этим Минобороны планово работает над укреплением обороноспособности России.

Кроме того, в военном ведомстве отвергли обвинения США в том, что испытание угрожало Международной космической станции (МКС). По данным ведомства, образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не опасны для МКС.

«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — заявили в Минобороны.

Также в министерстве сообщили, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

«Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», — напомнили в Минобороны.

В понедельник сообщалось, что космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из обломков возникло якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем.

Тогда же Америка заявила о необходимости разработать универсальные нормы по освоению космоса.

Россия в свою очередь назвала такие призывы лицемерными. В Минобороны напомнили, что РФ (а ранее — СССР) на протяжении 40 лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Данный проект был внесен Россией в ООН.

«Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе. При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является создание комплексного военного преимущества в космосе», — добавляется в заявлении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия провела успешные испытания системы, которая сбила старый спутник, сообщает «Интерфакс».

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник», — сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание РФ противоспутниковых систем противоречат позиции российской стороны о недопустимости размещения оружия в космосе. Его комментарий размещен на сайте Госдепартамента.

По его словам, события 15 ноября показывают, что Москва «своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

Как заявил глава американского внешнеполитического ведомства, «результатом испытания стало появление полутора тысяч заметных обломков на орбите», а так как «они будут находиться там долго», «это создает угрозу космическим объектам и спутникам».

Также он утверждает, что «это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе».

Он отметил, что проведенное испытание поставило под угрозу безопасность космических исследователей.

Директор NASA Билл Нельсон заявил, что испытание Россией противоспутниковой ракеты может поставить под угрозу работу Международной космической станции (МКС). Его комментарий размещен на сайте космического агентства США.

«Как и госсекретарь (США Энтони — «Газета.Ru») Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком», — сказал Нельсон.

По его словам, «немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов». Глава NASA выразил мнение, что действия РФ «также угрожают китайской космической станции и тайконавтам на борту».

Кроме того, Нельсон указал, что астронавты и космонавты были вынуждены запереться на космических кораблях, пристыкованных к МКС, на два часа, чтобы избежать столкновения с обломками советского спутника «Космос-1408», который, согласно сообщению американских военных, и был сбит в ходе испытания. Он утверждает, что «облако обломков» пролетает в непосредственной близости МКС каждые 90 минут.

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил, что представители ведомства находятся в Москве для обсуждения испытания противоспутникового оружия, в которых США обвинили Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации ведомства, в Москве находятся руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано и глава Космического центра имени Кеннеди во Флориде Боб Кабана. Встреча с российскими коллегами планируется на 17 ноября.

Глава министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли отметила, что те, кто производит космический мусор, должны нести ответственность.

"Космос - это общее благо 7,7 млрд человек, живущих на нашей планете", - написала она во вторник в своем Twitter. По ее словам, на те, кто загрязняет космос "несут значительную ответственность за создание мусора, который загрязняет [космос] и ставит под угрозу наших космонавтов и спутники", - отметила она.

Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки, обеспечивая безопасность МКС и находящегося там экипажа. Ее цель - "недопущение и парирования всех возможных угроз". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

В понедельник находящиеся на станции космонавты вынуждены были перейти в корабли из-за пролетающего в непосредственной близости космического мусора. Впоследствии они вернулись на станцию, когда угроза миновала. При этом сообщалось, что АСПОС ОКП ежедневно получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

По разным оценкам, в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно 7% - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов, и которые образуются при их разрушении. Число потенциально угрожающих МКС космических объектов на высотах 415-420 километров, там, где летает космическая станция, уже приближается к тысяче единиц.

В заявлении "Роскосмоса" отмечается, что главным приоритетом корпорации "было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа".

"Приверженность этому принципу заложена как в основу производства космической техники России, так и в программу ее эксплуатации", - следует из сообщения.