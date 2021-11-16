Армения показала кадры уничтожения военной техники Азербайджана

Минобороны Армении опубликовало кадры уничтожения военной техники Азербайджана. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале РБК.

На съемке видно, что одна из боевых машин была поражена попаданием снаряда и взорвалась. Предположительно, на кадрах показан танк ВС Азербайджана.

Напомним, что перестрелка началась 16 ноября на восточных границах Армении в районе горы Цицернакар. Обострению предшествовали взаимные обвинения стран в провокациях. Приграничная стычка быстро переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией

Из-за конфликта Ереван уже обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года в рамках реализации взаимных обязательств.

Также для обеспечения безопасности Армения собирается задействовать механизмы организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а если решить кризис этими силами не удастся, то Ереван обратится к другим международным партнерам.

27 сентября 2020 года с вторжения азербайджанских войск началось новое вооруженное столкновение в Нагорном Карабахе. В результате за 44 дня конфликта вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль южную часть Нагорного Карабаха.