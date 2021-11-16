Шойгу заявил о ювелирном поражении спутника ракетой

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», - сказал Шойгу журналистам.

Ранее Минобороны сообщило о проведении успешных испытаний, в ходе которых был поражен недействующий российский космический спутник. Как подчеркнули в ведомстве, ведется плановая деятельность по укреплению обороноспособности. Там напомнили, что главной целью новой стратегии США по космосу является создание в этой сфере «комплексного военного преимущества».

В Минобороны также подчеркнули, что образовавшиеся после испытания фрагменты космического аппарата не несут угрозы МКС и спутникам. Там добавили, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.