Совет ЕС утвердил 14 новых оборонных проектов

Совет ЕС на уровне министров обороны утвердил 14 новых общеевропейских оборонных проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Совета.

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«Новые проекты — это новый шаг в направлении совместных инвестиций, разработки и создания оборонных проектов, в особенности воздушной и космической техники», — указали в объединении. В частности, утвержденные проекты включают создание беспилотной и полуавтономной военной техники, а также системы пассивной защиты космических аппаратов.

В Совете ЕС сообщили также, что в объединении планируют модернизировать военно-транспортные перевозки крупногабаритных грузов, создать новые типы малых боевых кораблей, стрелкового оружия, систем обороны в кибер-пространстве и источников энергии для беспилотников.