Совет ЕС утвердил 14 новых оборонных проектов

Совет ЕС на уровне министров обороны утвердил 14 новых общеевропейских оборонных проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Совета.
«Новые проекты — это новый шаг в направлении совместных инвестиций, разработки и создания оборонных проектов, в особенности воздушной и космической техники», — указали в объединении. В частности, утвержденные проекты включают создание беспилотной и полуавтономной военной техники, а также системы пассивной защиты космических аппаратов.
В Совете ЕС сообщили также, что в объединении планируют модернизировать военно-транспортные перевозки крупногабаритных грузов, создать новые типы малых боевых кораблей, стрелкового оружия, систем обороны в кибер-пространстве и источников энергии для беспилотников.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС готов начать переговоры с Вашингтоном о допуске США к оборонным и военно-промышленным проектам объединения. Таким образом, американская сторона получит доступ к участию в проектах европейской политики постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO), включающего планы по созданию новых вооружений, оборонной техники, развитию общих возможностей в кибер-пространстве.