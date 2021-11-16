Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео

В США зафиксирован новый инцидент с основным боевым танком американской армии М1А2. В социальных сетях появился видеоролик, в котором можно увидеть Abrams, уткнувшийся 120-мм пушкой в землю. При этом передняя часть корпуса также глубоко зарылась в грунт.
Учитывая значительную массу Abrams, превышающую 63000 кг, специалистам службы эвакуации придется приложить значительные усилия, чтобы его вытащить.
Ствол орудия мог получить повреждения, не исключено, что его придется заменить на новый. В дальнейшем могут быть обнаружены и другие неисправности материальной части.
В этом случае, в принципе, нет ничего экстраординарного, подобное время от времени происходит во многих армиях мира. Например, два года назад в условиях плохой видимости танк Merkava Mark IV Армии обороны Израиля перевернулся в горах неподалеку от границы с Ливаном.
Относительно недавно, также во время учений, лег вверх гусеницами бронированный тягач BPz-3 Buffel канадской армии, пытавшийся вызволить застрявший Leopard-2А6М.
Можно также вспомнить более серьезные ЧП в сухопутных войсках США. Так, полностью сгорел на территории одной из крупнейших военных баз Форт Худ (штат Техас) в марте прошлого года Abrams 2-ой кавалерийской дивизии.
В июле 2020-го во время ночных стрельб на одном из полигонов М1А2 подбил снарядом однотипную боевую машину. В результате танк получил повреждения, а один из членов экипажа - наводчик - тяжелые травмы.