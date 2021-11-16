Армения попросила у России защиты по ельцинскому договору

Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с ранее заключенным двухсторонним договором между странами. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на армянский Совбез.

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Так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян напомнил о договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был заключен в 1997 году тогдашними президентами России и Армении Борисом Ельциным и Левоном Тер-Петросяном. По его словам, в настоящее время власти страны готовят обращение в адрес Москвы, основанное на данном документе.

В середине ноября ситуация на армянско-азербайджанской границе снова обострилась. Так, 14 ноября армянское Минобороны заявило об интенсивной перестрелке между военными двух стран, причиной которой стала попытка азербайджанцев начать наступление на восточном направлении границы.