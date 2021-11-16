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Союзники по НАТО предлагают Польше помощь на границе с Белоруссией

Газета.Ruиещё 1
56 минут назад

Союзники по НАТО стали предлагать Варшаве помощь на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя канцелярии президента Польши Якуба Кумоха.

По его словам, Польша уже начала рассматривать поступающие предложения на фоне ситуации с беженцами.

Состоялось совещание в Бюро национальной безопасности, в котором поучаствовал президент Польши Анджей Дуда.

"Рассматривается такой сценарий. Со стороны союзников появляются предложения", - подчеркнул Кумох.

Среди вероятных мер поддержки такие, как помощь непосредственно на польско-белорусской границе.

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Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза. Также в Латвии обещали скорое завершение строительства забора на границе с Белоруссией.

Армия,Видео,Анджей Дуда,НАТО,ЕС,
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