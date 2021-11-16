Армения заявила о погибших и раненых в конфликте на границе

В ходе наступления азербайджанских вооруженных сил на восточном направлении у армянской стороны есть погибшие и раненые, сообщило минобороны Армении.
«По состоянию на 16.00 (15.00 мск) ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной. В результате боев, начатых ВС Азербайджана после атаки на армянские позиции, армянская сторона имеет потери и раненых», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Информация о пострадавших и погибших уточняется, также известно о потере двух боевых позиций, добавили в армянском оборонном ведомстве.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.