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Роскосмос ответил на заявление США об «испытании» РФ противоспутникового оружия

Газета.Ru
39 минут назад

Роскосмос прокомментировал заявление Госдепартамента США о якобы испытании Россией противоспутникового оружия в космосе. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В России ответили на обвинения США об «испытании» противоспутникового оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В корпорации подчеркнули, что обеспечение безусловной безопасности экипажа является приоритетным для Роскосмоса.

«Приверженность этому принципу заложена как в основу производства космической техники России, так и в программу ее эксплуатации. Мы убеждены в том, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве», — говорится в сообщении.

Директор NASA Билл Нельсон заявил, что астронавты и космонавты были вынуждены два часа провести в космических кораблях, пристыкованных к МКС, чтобы избежать столкновения с обломками советского спутника «Космос-1408», который якобы сбила Россия во время испытания противоспутникового оружия.

В дальнейшем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание российской стороной противоспутниковых систем противоречат позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космосе. По его словам, РФ «своим безрассудным и безответственным поведением «готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

Россию заподозрили в применении противоспутникового оружия

Зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что заявление Блинкена не соответствует действительности.

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