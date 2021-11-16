США запретили Индонезии забирать купленные у России Су-35

«Несколько лет назад индонезийцы купили у нас Су-35. До сих пор истребители не поставлены, поскольку США им буквально «выкручивают руки». Мне говорил об этом лично командующий ВВС Индонезии. [Американский] посол открыто угрожал членам кабмина различными экономическими и политическими последствиями за сотрудничество в военно-технической сфере с Москвой. Идут угрозы вплоть до обрушения национальной валюты», – сказал он.