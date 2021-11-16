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США запретили Индонезии забирать купленные у России Су-35

Газета.Ru
20 минут назад

Вашингтон угрожает Индонезии санкциями в случае, если она заберет у России уже купленную партию истребителей Су-35, рассказал «Газете.Ru» директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

США запретили Индонезии забирать купленные у России Су-35
Фото: WikipediaWikipedia

«Несколько лет назад индонезийцы купили у нас Су-35. До сих пор истребители не поставлены, поскольку США им буквально «выкручивают руки». Мне говорил об этом лично командующий ВВС Индонезии. [Американский] посол открыто угрожал членам кабмина различными экономическими и политическими последствиями за сотрудничество в военно-технической сфере с Москвой. Идут угрозы вплоть до обрушения национальной валюты», – сказал он.

Контракт с Индонезией на поставку эскадрильи Су-35 стоимостью $1,154 млрд был подписан в феврале 2018 года. Поставка истребителей не состоялась, но при этом контракт не был аннулирован. Примерно половину (около $570 млн) планировалось оплатить за счет встречных поставок продукции невоенного назначения – в том числе каучука и пальмового масла.

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Подробнее – читайте в интервью директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова «Газете.Ru».

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