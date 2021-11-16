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Шойгу прибыл с рабочей инспекцией в войска Западного военного округа

ТАССиещё 1
1 час назад

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл во вторник с рабочей инспекцией в войска Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

Шойгу прибыл с инспекцией в войска ЗВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки прибыл в войска Западного военного округа, в ходе которой проинспектирует соединения и воинские части, дислоцированные в Воронежской области", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что Шойгу примет доклады о развитии военных гарнизонов в регионе, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, а также о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.

Также запланирована встреча министра с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Армия,Александр Гусев,Сергей Шойгу,
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