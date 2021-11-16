Шойгу прибыл с инспекцией в войска ЗВО

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл во вторник с рабочей инспекцией в войска Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки прибыл в войска Западного военного округа, в ходе которой проинспектирует соединения и воинские части, дислоцированные в Воронежской области", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что Шойгу примет доклады о развитии военных гарнизонов в регионе, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, а также о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.