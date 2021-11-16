Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что войны с Белоруссией с применением оружия, скорее всего, не будет. Об этом он сказал в интервью Польскому радио, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе.

У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока скорее нет на горизонте. Я использую это слово — «скорее» — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником, — сказал он.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась неделю назад. Большое количество беженцев из стран Востока и Африки пытаются через польскую границу попасть в страны ЕС. Брюссель не обирается принимать их, возлагая всю ответственность на Белоруссию, которая якобы специально спровоцировала беженцев любым путём пересечь границу. При этом ЕС отказывается вести диалог, чтобы разрешить проблему.