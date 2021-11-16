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В России впервые применили вертолетные дроны с ракетным вооружением

Газета.Ruиещё 1
6 часов назад

В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета "Термит" с пусками с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия в шесть километров, заявил генеральный директор компании-производителя российских беспилотников "Кронштадт" Сергей Богатиков. Его слова приводит РИА "Новости". "Термит" был показан на форуме "Армия-2021". Он оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 мм. Богатиков подтвердил, что С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения вертолета. Ранее стало известно, что "Кронштадт" совместно с "Рособоронэкспортом" провели серию переговоров с представителями потенциальных заказчиков из числа зарубежных стран. Речь идет о продаже беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Орион-Э". Компания "Кронштадт" – ведущий российский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов, в том числе БЛА "Орион", принятого на вооружение российской армией под названием "Иноходец". Экспортный вариант беспилотника называется "Орион-Э".

В России беспилотный вертолет произвел пуск ракет в полете
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Рособоронэкспорт,РИА Новости,
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