«Безрассудное испытание»: Госдеп обвинил Россию в применении противоспутникового оружия

Госдепартамент США обвинил Россию в «безрассудном» испытании противоспутникового оружия, которое создало угрозу Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости».

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

«Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников», - заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

По словам представителя американского дипведомства, проведенные Россией испытания спровоцировали появление множества обломков космического мусора, которые теперь «угрожают интересам всех стран» и «существенно повышают риски» для астронавтов США, работающих на МКС.

Прайс уточнил, что в результате испытаний в космосе появились 1500 крупных обломков и сотни тысяч фрагментов, и возникла угроза столкновения космического мусора с МКС. Экипажу станции пришлось на несколько часов перейти в космические корабли, пока угроза не миновала.

Представитель Госдепартамента пообещал, что Вашингтон вместе с союзниками будет прорабатывать ответ на «безответственные» действия России.

15 ноября МКС трижды сблизилась с космическим мусором. На время первых двух сближений российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в корабль «Союз МС-19», американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - в Crew Dragon.

Телекомпания СNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что обломки могли появиться в результате испытаний Россией противоспутникового оружия. NASA пообещало проверить эту информацию.

Ранее США уже обвиняли Россию в испытании противоспутникового оружия в апреле и декабре 2020 года.