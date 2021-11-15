На Украине назвали причину «Иловайской трагедии»

Причиной «Иловайской трагедии», унесшей жизни более 300 украинских военных в августе 2014 года, стали просчеты в организации обороны страны. С таким заявлением выступила Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады в промежуточном отчете о расследовании событий под Иловайском.

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По информации комиссии, на ход событий повлиял ряд факторов. Среди них депутаты выделили отказ властей вводить военное положение, что привело к хаосу в военном управлении, а также ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства. Другой ошибкой стало непринятие политическим и военным руководством страны мер по разблокированию иловайской группировки украинских военных и организации коридора для их вывода из окружения.

«Основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии», — заключили в ВСК.