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Израиль показал уничтожителя Т-90

Lenta.ru
22 минуты назад

Израильская оборонная компания uVision показала уничтожителя Т-90. В рекламных материалах, раскрывающих особенности барражирующего боеприпаса HERO, российский танк изобразили мишенью для беспилотника. Об этом сообщает Defence Blog.

Израиль представил уничтожителя Т-90
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

В рекламной брошюре изобразили танк, который напоминает российский Т-90С. На иллюстрации к машине подлетает беспилотник-камикадзе HERO. Defence Blog отмечает, что боевая часть барражирующего боеприпаса позволяет поражать бронетехнику и укрепленные позиции.

В линейку боеприпасов HERO входит несколько моделей, которые отличаются дальностью полета и массой боевой части. Самая компактная модель беспилотника uVision может нести боевую часть массой 500 граммов и развивать скорость до 185 километров в час.

Танк Т-90 стал мировым бестселлером

В августе журнал The National Interest признал российский танк Т-90 самым успешным в мире. Авторы материала подчеркнули востребованность танка в иностранных вооруженных силах.

В июле израильская компания Rafael показала комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy на модели танка Т-90. Макет впервые представили на международной оборонной выставке Defexpo в 2018 году.

Армия,The National Interest,
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