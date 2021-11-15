Израиль представил уничтожителя Т-90

Израильская оборонная компания uVision показала уничтожителя Т-90. В рекламных материалах, раскрывающих особенности барражирующего боеприпаса HERO, российский танк изобразили мишенью для беспилотника. Об этом сообщает Defence Blog.

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ» Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

В рекламной брошюре изобразили танк, который напоминает российский Т-90С. На иллюстрации к машине подлетает беспилотник-камикадзе HERO. Defence Blog отмечает, что боевая часть барражирующего боеприпаса позволяет поражать бронетехнику и укрепленные позиции.

В линейку боеприпасов HERO входит несколько моделей, которые отличаются дальностью полета и массой боевой части. Самая компактная модель беспилотника uVision может нести боевую часть массой 500 граммов и развивать скорость до 185 километров в час.

В августе журнал The National Interest признал российский танк Т-90 самым успешным в мире. Авторы материала подчеркнули востребованность танка в иностранных вооруженных силах.