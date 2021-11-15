"Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране, помимо этого есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы "Вагнер", которая вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведет дестабилизирующую активность", - сказал он.