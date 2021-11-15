В Армении сообщили об отступлении азербайджанских войск

«ВС Азербайджана взяли в осаду четыре армянские позиции. В результате переговоров азербайджанская военная техника и войска, вторгшиеся на суверенную территорию Армении, покинули этот район. Подразделения ВС Армении также были выведены с указанных четырех боевых позиций. Тем не менее, азербайджанские военнослужащие <...> продолжают дислоцироваться на вышеупомянутом участке», — говорится в сообщении.