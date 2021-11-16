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В России назвали особенность истребителя Су-75

Lenta.ruиещё 7
52 минуты назад

Особенность легкого тактического самолета (ЛТС) Су-75 Checkmate назвали в России. Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об универсальности самолета в эфире радио Sputnik.

Названа особенность истребителя Су-75
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт отметил, что открытая архитектура обуславливает возможность настроить самолет под определенные задачи. На основе двигателя, планера и стандартного оборудования для заказчика могут создать истребитель, бомбардировщик или самолет радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что подобных возможностей лишен американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сравнил Checkmate с F-35. По его словам, российский самолет может взять на борт рекордную боевую нагрузку. Стоимость ЛТС составит от 30 до 35 миллионов долларов.

В пятницу, 12 ноября, Чемезов сообщил, что технический облик самолета Checkmate уже сформирован. Глава «Ростеха» отметил, что самолет получит радар с активной фазированной антенной решеткой и систему радиоэлектронной борьбы.

Легкий тактический самолет презентовали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в июле. Максимальная боевая нагрузка ЛТС составит 7,4 тонны. Истребитель сможет нести бомбы, ракеты и пушечные контейнеры.

Армия,Юрий Кнутов,Сергей Чемезов,Ростех,ИА Sputnik,
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