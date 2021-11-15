Государственная корпорация «Ростех» опубликовала ролик с беспилотной модификацией новейшего российского истребителя Checkmate. Приуроченное к показу легкого тактического самолета пятого поколения на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021 видео размещено в YouTube-канале компании.
Разработанный компанией «Сухой» Су-75 Checkmate был представлен потенциальным зарубежным заказчикам в Дубае 14 ноября. Впервые его показали минувшим летом на авиакосмическом салоне МАКС-2021.
«Ключевые особенности самолета – его малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию “стоимость-эффективность”», – говорится в сообщении «Ростеха» на официальном сайте корпорации.