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Показана беспилотная версия Checkmate

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Беспилотную версию легкого тактического самолета (ЛТС) пятого поколения Checkmate показали в новом видео. Запись опубликовала госкорпорация «Ростех».

Видео демонстрирует особенности нового авиационного комплекса. В ролике показали беспилотную версию истребителя, разработанного компанией «Сухой». Внешне самолет отличается от прототипа пилотируемой версии Checkmate отсутствием кабины пилота.

Ранее издание Breaking Defense написало, что Checkmate не представляет угрозы американскому самолету пятого поколения F-35 Lightning II. Аналитик Ричард Абулафия отметил, что перспективный самолет могли бы купить страны, которые не хотят стратегических отношений с Россией.

В среду польский портал Defence24 предположил, что российский Checkmate может стать ударом для США. По мнению издания, самолет может заинтересовать власти ОАЭ.

ЛТС Checkmate презентовали в июле на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что самолет будет стоить от 25 до 35 миллионов долларов.

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