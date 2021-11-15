Новую ракету для Су-57 оценили в Китае

Новое оружие для российского самолета пока находится в стадии разработки, летные испытания еще не проводились и характеристики "Личинки" (это название опытно-конструкторской работы) не разглашаются. Тем не менее известны две ключевые особенности ракеты. Во-первых, это первый опыт разработки оружия специально для Су-57 - "Личинка-МД" будет размещаться во внутренних отсеках самолета и, таким образом, не повлияет на его малозаметность. Во-вторых, новые реактивный двигатель ракеты позволит ей развивать скорость в пять Махов, что более чем вдвое сократит время нанесения ударов по крупным надводным кораблям.