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Новую ракету для Су-57 оценили в Китае

Российская Газета
1 час назад

Гиперзвуковая ракета "Личинка-МД", которой планируется оснащать самолеты пятого поколения Су-57, сыграет большую роль в повышении боевой мощи ВКС России, считает главный конструктор Шэньянского института авиационной промышленности Ван Юнцин. Его статью о перспективном вооружении истребителя опубликовал The Paper, перевод материала приводит ИноСМИ.

Новую ракету для Су-57 оценили в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новое оружие для российского самолета пока находится в стадии разработки, летные испытания еще не проводились и характеристики "Личинки" (это название опытно-конструкторской работы) не разглашаются. Тем не менее известны две ключевые особенности ракеты. Во-первых, это первый опыт разработки оружия специально для Су-57 - "Личинка-МД" будет размещаться во внутренних отсеках самолета и, таким образом, не повлияет на его малозаметность. Во-вторых, новые реактивный двигатель ракеты позволит ей развивать скорость в пять Махов, что более чем вдвое сократит время нанесения ударов по крупным надводным кораблям.

Сочетание самолета-невидимки с гиперзвуковыми ракетами значительно повысит ударную мощь Су-57 и позволит ему сближаться с целью на минимальное расстояние.

- Россия уделяет огромное внимание снижению эффективности боевых систем противника и поражению его ключевых позиций. Создаются сверхдальние ракеты "воздух-воздух" для уничтожения летающих радаров и самолетов-заправщиков. Для воздушных боев разработаны новые ракеты большого, среднего и малого радиуса действия. При этом боеприпасы классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" разрабатываются параллельно, без смещения акцента на какой-либо из них. А большая боевая нагрузка новых самолетов позволяет оснащать их ракетами как для борьбы в воздухе, так и для нанесения ударов по поверхности, - отметил Ван Юнцин.

Армия,InoSMI.Ru,
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