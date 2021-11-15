Россия поставит первый полк С-400 в Индию до конца 2021 года

Первый полк систем ПВО С-400 будет поставлен в Индию до конца 2021 года. Об этом сообщил на оружейной выставке в Дубае генеральный директор Рособопронэкспорта Александр Михеев.
«Всё имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.
Отгрузка имущества началась с опережением графика, отметил Михеев.
Индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, уже завершили обучение.
«Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах её дислокации», — сказал генеральный директор Рособопронэкспорта.