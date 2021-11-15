«Улыбнитесь»: американцы испугались юмора русских пилотов

Американские летчики удивились чувству юмора военных СССР, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата вражеских истребителей. Историю военного Чака Хаусмана, которая произошла во время сбора разведданных вблизи от территории Дальнего Востока, опубликовали в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight.
«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», — приводит отрывок рассказа портал Theaviationgeekclub.
Каким образом Хаусману удалось узнать детали переговоров советских летчиков, не уточняется.