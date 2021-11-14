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Украина получила от США 80 тонн боеприпасов

Газета.Ru
1 час назад

Соединенные Штаты доставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в Киеве в Twitter.

Украина получила от США десятки тонн боеприпасов
Фото: ReutersReuters

«14 ноября, Украина получила поставку около 80 000 килограммов боеприпасов из Соединенных Штатов. Она является частью дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму до $60 млн, направленной президентом США Джо Байденом в августе. Это демонстрация приверженности успеху стабильного, демократического и свободного мира Украины», — говорится в сообщении американского посольства.

Дипломаты США также подчеркнули, что это уже четвертая поставка боеприпасов на Украину.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, на которой пообещал военную помощь Киеву для защиты от «российской агрессии». Он отметил, что Конгресс по запросу администрации президента выделил почти $400 млн. на военную помощь только в этом году.

Блинкен добавил, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами и союзниками сосредоточены на опасениях о возможной «российской агрессии» из-за сообщений о стягивании войск к украинской границе.

Армия,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,МИД,
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