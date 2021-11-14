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Глава генштаба Британии заявил о нежелании России воевать

Елена Прошина
48 минут назад

Глава генштаба Великобритании Ник Картер считает, что Россия не желает участвовать в настоящей войне. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава генштаба Британии заявил о нежелании России воевать
Фото: ReutersReuters

«Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как постоянную борьбу, в которой они готовы задействовать все инструменты национальной мощи, чтобы достичь своих целей. Но при этом она не хочет развязывать реальную войну», - заявил Картер в эфире телеканала Sky News .

Он уверен, что Россия стремится достигать поставленных целей «намного более деликатными методами», нежели прямые военные столкновения.

Ранее стало известно, что группа британских военнослужащих численностью около 600 человек готова для оперативного развертывания на территории Украины в случае «нападения» России.

В британской армии создается подразделение, состоящие из спецназовцев, военнослужащих Специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов, а также примерно 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, расквартированной в Олдершоте.

Армия,Sky News,РИА Новости,
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