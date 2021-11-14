Глава генштаба Британии заявил о нежелании России воевать

«Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как постоянную борьбу, в которой они готовы задействовать все инструменты национальной мощи, чтобы достичь своих целей. Но при этом она не хочет развязывать реальную войну», - заявил Картер в эфире телеканала Sky News .