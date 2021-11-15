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«Улыбнитесь»: Американские летчики отметили чувство юмора советских военных

Вечерняя Москваиещё 6
32 минуты назад

Советские военные были дружелюбными людьми и обладали хорошим чувством юмора. Это заметил американский пилот Чах Хаусман во время пролета на самолете Douglas F3D Skyknight/F-10, когда советские МиГи вылетели на перехват. Отрывок из его воспоминаний в воскресенье, 14 ноября, опубликовал портал Theaviationgeekclub.

Чувство юмора советских летчиков удивило американцев
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора, — вспоминает Хаусман.

Советских летчиков их американские коллеги посчитали дружелюбными. Во время сбора разведданных вблизи территории Дальнего Востока не случалось никаких эксцессов — пилоты из США не нарушали государственных границ чужих стран, выполняли поставленные задачи, поэтому встречи в воздухе с летчиками из СССР проходили спокойно.

В сентябре второй пилот одной из компаний в сфере частных перевозок Александр рассказал, что работа пилотом подразумевает нестабильный график, но она дает возможность путешествовать за рубеж. Пилот добавил, что он полностью вовлечен в работу во время рейса и это является преимуществом. При этом в «случае чего», по его словам, почти всегда виноваты пилоты, потому это очень рискованная профессия.

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