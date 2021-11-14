Россия готова к сотрудничеству с Ираном в военной области

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Об этом он сказал агентству Интерфакс.
«У нас нет каких-либо ограничений на работу с иранскими партнёрами. Поэтому мы готовы обсуждать различные варианты сотрудничества, которые будут отвечать интересам двух государств», — сказал Шугаев.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией сотрудничество двух стран в сфере военно-технического развития.