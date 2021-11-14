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Россия готова к сотрудничеству с Ираном в военной области

RT на русском
1 час назад

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.

Россия готова к сотрудничеству с Ираном в военной области
Фото: APAP

Об этом он сказал агентству Интерфакс.

«У нас нет каких-либо ограничений на работу с иранскими партнёрами. Поэтому мы готовы обсуждать различные варианты сотрудничества, которые будут отвечать интересам двух государств», — сказал Шугаев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией сотрудничество двух стран в сфере военно-технического развития.

Армия,Дмитрий Шугаев,Сергей Лавров,Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,МИД,Интерфакс,
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