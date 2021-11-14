«США планируют военное освоение территории Украины»

Пентагон создает военную группировку около российских границ на юго-западном стратегическом направлении. В Минобороны заявили, что действия США в Черном море проводятся с целью «военного освоения территории Украины». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, чем именно располагают США в Черном море.

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В настоящее время для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черном море находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, танкер John Lenthall ВМС США и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

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Чуть ранее над акваторией Черного моря был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.

В Минобороны подчеркивают, что «подобные действия США являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины».

Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – самолет боевого управления и целеуказания. Он создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300. E-8C предназначен для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, а также для координации боевых действий и двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени. Иными словами, это разведчик и воздушный командный пункт в одном лице.

Многофункциональная антенна на E-8C установлена в каноэ-образной 26-метровой гондоле установленной под передней частью фюзеляжа. Диапазон обнаружения целей составляет 200 км. Система из радара с синтезированной апертурой и установленным целевым индикатором получает изображение с фотографическим качеством или отображает избранные географические области.

Радарная система фирмы Norden спроектирована так, чтобы использовать технологию SAR для получения изображения вражеских позиций в высоком разрешении, рассматриваемых под наклоном на большом удалении, что позволяет самолету находиться при этом в своем воздушном пространстве и далеко от линии фронта.

Разведывательный комплекс E-8C способен в автоматическом режиме обнаружить, классифицировать и взять на сопровождение до 600 точечных наземных целей – бронетехника, автотранспорт, стационарные объекты).

В Соединенных Штатах в целом великое множество самолетов, которые могут осуществлять функции как разведки, так и ведения радиоэлектронной борьбы. Только в настоящее время разведку вдоль наших государственных границ ведут самолеты Beechcraft RC-12X Guardrail, Bombardier Challenger 650, Boeing P-8 Poseidon, Boeing RC-135W Rivet Joint, Lockheed P-3C CUP Orion».

В настоящее время в Черном море находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. В Военно-морском флоте России нет корабля аналогичного класса, сравнимого по боевым возможностям.

Отдельно следует остановиться на флагманском корабле 6-го флота ВМС США Mount Whitney. Входящая в состав радиоэлектронных средств корабля система JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System, единая распределенная боевая информационная система) может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любой точке Земли.

Эта технология позволяет командованию 6-м флотом ВМС США оперативно получать боевую и разведывательную информацию, а также осуществлять управление его силами.

Ко всему перечисленному следует добавить, что вдоль берегов Крыма постоянно летает стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат типа RQ-4 Global Hawk. Как правило, в ходе своих полетов этот БЛА забирается на высоту почти 20 тыс. м.