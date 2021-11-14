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В Дубае презентовали российский истребитель пятого поколения Checkmate

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Россия рассчитывает на ближневосточный рынок, впервые за рубежом представляя свой новый однодвигательный истребитель Checkmate на авиашоу в Дубае. Об этом в ходе международной выставки Dubai Airshow рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

В Дубае презентовали российский истребитель пятого поколения Checkmate
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь также представлены вертолеты Ми-28 НЭ, Ка-52. И Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе в этом году», — сказал он.

Мантуров подчеркнул, что возможное партнерство будет обсуждаться с коллегами с Ближнего Востока. В первую очередь переговоры о возможных поставках будут вестись с теми странами, которые будут заинтересованы в «более доступном по цене современном самолете».

Истребитель Checkmate был впервые представлен в России в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель 5-го поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали о беспилотной версии российского истребителя Checkmate.

Армия,Денис Мантуров,ОАК,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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