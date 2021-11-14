Россия займется разработкой вооружения с Турцией

Россия и Турция обсуждают совместные разработки вооружения и поставки военной продукции из Москвы в Анкару, заявил в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow-2021 «Интерфаксу» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
«Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается», — подчеркнул он. Говоря о сроках подписания договора о поставке новой партии зенитно-ракетных систем С-400, Шугаев отметил, это произойдет до конца текущего года.
Ранее глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что Анкара готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57 в случае неудачи в переговорах с США по вопросу поставок американских истребителей F-16.
По словам турецкого президента, Соединенные Штаты могут продать стране самолеты F-16 после исключения Анкары из проекта по созданию истребителей F-35 на фоне покупки российских систем ПВО С-400.
При этом президента США Джо Байден пригрозил последствиями Эрдогану из-за покупки российских С-400. Москва и Анкара заключили первый контракт на поставку полкового С-400 в 2017 году, Турция получила комплексы 2019 года.