Россия займется разработкой вооружения с Турцией

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«Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается», — подчеркнул он. Говоря о сроках подписания договора о поставке новой партии зенитно-ракетных систем С-400, Шугаев отметил, это произойдет до конца текущего года.

Ранее глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что Анкара готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57 в случае неудачи в переговорах с США по вопросу поставок американских истребителей F-16.

По словам турецкого президента, Соединенные Штаты могут продать стране самолеты F-16 после исключения Анкары из проекта по созданию истребителей F-35 на фоне покупки российских систем ПВО С-400.