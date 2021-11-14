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Россия и Турция обсуждают совместные разработки вооружения

Елена Прошина
27 минут назад

Россия и Турция обсуждают совместные разработки вооружения и поставки военной продукции из Москвы в Анкару, заявил в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow-2021 «Интерфаксу» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Россия займется разработкой вооружения с Турцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается», — подчеркнул он. Говоря о сроках подписания договора о поставке новой партии зенитно-ракетных систем С-400, Шугаев отметил, это произойдет до конца текущего года.

Ранее глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что Анкара готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57 в случае неудачи в переговорах с США по вопросу поставок американских истребителей F-16.

По словам турецкого президента, Соединенные Штаты могут продать стране самолеты F-16 после исключения Анкары из проекта по созданию истребителей F-35 на фоне покупки российских систем ПВО С-400.

При этом президента США Джо Байден пригрозил последствиями Эрдогану из-за покупки российских С-400. Москва и Анкара заключили первый контракт на поставку полкового С-400 в 2017 году, Турция получила комплексы 2019 года.

Армия,Оружие,Исмаил Демир,Дмитрий Шугаев,Джозеф Байден,Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,Интерфакс,
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