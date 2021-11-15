Как развивается военно-техническое сотрудничество между РФ и Индией

Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в Индию. Об этом RT рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, первый дивизион ЗРК республика получит уже до конца года. Согласно заключённому в 2018-м контракту, Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ранее в Вашингтоне допустили введение санкций против Нью-Дели из-за приобретения российских комплексов. Однако, как отмечают эксперты, угроза рестрикций не снижает на глобальном рынке вооружений популярность российской продукции, которая зарекомендовала себя как надёжная и инновационная.

Фото: РИА Новости © Илья Питалев РИА Новости © Илья Питалев

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил о начале поставок Индии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». По его словам, первый дивизион будет передан партнёрам до конца 2021 года.

Видео дня

«Мы до конца года поставим им дивизион С-400 в рамках исполнения большого контракта», — сказал Шугаев в интервью RT на международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021.

Он также отметил, что помимо этого Россия и Индия взаимодействуют по морской и сухопутной тематике.

«Сейчас один из контрактов, который, мы надеемся, тоже будет подписан, касается поставки (автоматов. — RT) АК-203 и его производства в Индии», — добавил собеседник RT.

Напомним, что «Триумфы» поставляются в Индию в рамках контракта, подписанного президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в эту страну в октябре 2018 года. В общей сложности Индия получит пять полковых комплектов ЗРС, производство которых было начато в феврале 2020 года. Стоимость сделки составила $5,43 млрд. При этом, как сообщал вице-премьер РФ Юрий Борисов, контракт был заключён в рублях. Индия стала третьим покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.

Напомним, С-400 — это зенитная ракетная система большой и средней дальности. Эксперты называют российский комплекс одним из лучших в мире. Его разрабатывал концерн «Алмаз-Антей» для защиты важных стратегических объектов от массированного воздушного нападения противника. «Триумф» предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс способен обнаруживать аэродинамические цели на расстоянии до 600 км, а дальность поражения летающих аппаратов и ракет противника составляет от 1 км до 200—250 км.

«Элемент недобросовестной конкуренции»

Стоит напомнить, что сотрудничество России и Индии в военно-технической сфере раскритиковали в Вашингтоне. После того, как контракт был заключён, в Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте США призвали своих союзников и партнёров не проводить сделок с Москвой. В противном случае, как предупредили в ведомствах, против них могут быть введены рестрикции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Однако, как подчёркивал генерал Бипин Рават, занимавший пост начальника генерального штаба армии Индии, угрозы Соединённых Штатов не повлияют на политику Нью-Дели. «Да, мы осознаём, что против нас могут быть применены санкции, но мы ведём независимую политику», — пояснил Рават.

По его словам, Индия также заинтересована в поставках других российских систем вооружений, в частности, в продукции конструкторского бюро холдинга «Вертолёты России» — АО «Камов».

В начале ноября 2021 года посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма рассказал о намерениях властей страны подписать новые соглашения с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества на предстоящем российско-индийском саммите, который намечен на декабрь.

«Будет объявлен план военно-технического сотрудничества на ближайшее десятилетие — 2021—2031 годы», — приводит ТАСС слова Вармы.

Дипломат также подчеркнул, что Россия «снова стала главным партнёром Индии в оборонной отрасли». В подтверждение своих слов он сравнил суммы оборонных контрактов между государствами, начиная с 2018 года.

«В 2018 году, когда я стал послом в России, суммарная стоимость оборонных контрактов между нашими странами составляла около $2—3 млрд в год. Сегодня их общая стоимость достигает порядка $9—10 млрд», — отметил глава индийской дипмиссии.

С учётом расширяющегося сотрудничества между двумя государства Дмитрий Шугаев ранее предполагал, что Индия может стать одним из первых покупателей зенитной ракетной системы нового поколения С-500 после того, как эта ЗРС будет поставлена в Вооружённые силы РФ.

При этом в Вашингтоне не оставляют попыток заставить Индию отказаться от сотрудничества с Россией. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в июльском интервью газете The Times of India отмечал, что американская сторона заявила Нью-Дели о своих опасениях, напомнив о санкционных возможностях США. Вместе с тем он уточнил, что пока Соединённые Штаты не намерены воплощать свои намерения в жизнь, так как, по его словам, им «не хочется забегать вперёд».

Со своей стороны Дмитрий Шугаев назвал попытки США повлиять на Индию проявлением недобросовестной конкуренции.

«Давление, которое сегодня оказывают США на наших партнёров, беспрецедентно. Одновременно с этим все те страны, которые проводят независимую политику и стремятся к тому, чтобы создать независимые источники поставок вооружения и военной техники... находят пути, чтобы вести с нами военно-техническое сотрудничество», — рассказал RT директор ФСВТС.

По его словам, сегодня российский портфель заказов превышает $52 млрд «вне зависимости от того, какое санкционное давление оказывается на те или иные страны».

Широкие перспективы

Между тем, даже возможные рестрикции со стороны Соединённых Штатов не оказывают влияния на спрос на российскую продукцию на глобальном рынке вооружений. Так, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия сейчас ведёт консультации с семью стратегическими партнёрами по возможной поставке ракетных систем С-400.

«В ходе переговоров обсуждаем необходимую комплектность, оснащение, предлагаем дополнительные средства, улучшающие защищённость и эффективность систем», — рассказал Михеев ТАСС.

Эксперты предполагают, что одним их таких партнёров может быть Турция, которая в 2019 году уже получила партию «Триумфов» в рамках сделки на $2,5 млрд, заключённой с Россией в 2017-м. В частности, об этом говорил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он отмечал, что никакие американские санкции не могут удержать Анкару от приобретения нужных ей вооружений.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет в это вмешиваться. Мы единственные, кто может принимать такие решения», — подчёркивал Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS.

Кроме того, как отмечал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, пока только Россия смогла удовлетворить потребности Турции в технике типа ЗРС.

Однако такая перспектива категорически не устраивает Соединённые Штаты, которые считают Турцию своим стратегическим партнёром, тем более что Анкара также является членом НАТО. Американские власти считают, что наличие у Турции российских С-400 подрывает доверие между Вашингтоном и Анкарой, а также наносит ущерб безопасности Североатлантического альянса. В связи с чем, не добившись того, чтобы республика отказалась от «Триумфов», США ввели против неё санкции и исключили из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

«С Москвой любят дружить»

Эксперты полагают, что США вряд ли оставят попытки потеснить своего основного конкурента на оружейном рынке — Россию. Ведь, как отмечает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, «Триумфы» превосходят по многим показателям американские ЗРК Patriot.

«Системы средней дальности Patriot по своим показателям не дают таких преимуществ, как С-400. Ведь российские комплексы перекрывают практически все аэродинамические, баллистические системы. Кроме того, они — единственные в мире, которые обладают зенитными ракетами, способными сбивать гиперзвуковые цели», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Поэтому, отметил он, Индия вряд ли станет отказываться от сотрудничества с Россией, так как испытывает потребности в обновлении своих вооружений. К тому же, как напомнил эксперт, на балансе у азиатской страны уже есть российская техника, которой потребуется модернизация, ремонт, под которую необходимо обучать личный состав.

«Вне зависимости от того, как Индия будет развивать сотрудничество с американцами, от кооперации с Россией она не откажется. Москва традиционно поставляет ей авиацию, системы ПВО и ПРО, ряд других вооружений. И эти пролонгированные контракты просто так не могут оборваться», — рассуждает Михайлов.

О большой популярности российского вооружения среди иностранных партнёров РФ в беседе с RT заявил и военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, такие образцы, как С-400, традиционно находятся в центре внимания благодаря своей инновационности и надёжности.

«Комплексы С-400 считаются самыми лучшими в мире на сегодняшний день, ведь они более эффективные, результативные и дешёвые по сравнению с конкурентами, а также проще в эксплуатации. Но главное, что они могут противодействовать любым целям, начиная от баллистических, авиационных и заканчивая гиперзвуковыми ракетами», — пояснил Литовкин.

С его точки зрения, главное преимущество С-400 перед зарубежными аналогами заключается в том, что российская ракета стартует строго вверх и уже в воздухе разворачивается на цель.

«Условно говоря, достаточно одной пусковой установки, чтобы защитить любой объект без выстраивания кругом комплексов, как например, американских, которые стартуют под углом к горизонту», — уточнил эксперт.

Помимо этого, отметил он, «Триумф», в отличие от Patriot, может перехватывать беспилотные объекты, которые летят ниже ста метров. К тому же, напомнил аналитик, США всегда связывали поставки своего вооружения и военной техники с определёнными требованиями к партнёрам.