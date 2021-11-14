Россия начала поставки С-400 в Индию

По его словам, оборудование в Индию в настоящее время поставляется по графику. Поставки российских систем Индии завершатся к апрелю 2023 года. Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели . Стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов.

Ранее Шугаев назвал самое популярное у иностранцев российское оружие. По его словам, наибольшим спросом у зарубежных заказчиков пользуются российские комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также вся линейка авиационной техники, противотанковые системы «Корнет» и РСЗО «Смерч». Шугаев при этом отметил, что минимум 50 процентов российского экспорта приходится на авиационную технику. Он также добавил, что в пятерку крупнейших иностранных покупателей российской военной техники входят Китай, Индия, регион Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Латинской Америки.