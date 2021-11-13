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Эксперт объяснил трагедию с российскими десантниками в Белоруссии

Ювелина Бернст
14 минут назад

Полковник в отставке, зампредседателя Межрегионального «Союза десантников России» Анатолий Буй проанализировал трагедию с российскими десантниками в Белоруссии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Эксперт объяснил трагедию с российскими десантниками в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что один из военных попытался открыть запасной парашют, чтобы спасти обоих, но парашют не сработал из-за низкой высоты. По словам Буя, в советское время при плановом десантировании с малых высот военные оставляли запасные парашюты на земле, как бесполезные, поскольку на низкой высоте есть большая вероятность того, что парашют не откроется.

В СССР гибель парашютиста было ЧП, резонанс был на всю страну. Однако в трагедии никого винить нельзя, считает эксперт, налетел мощный шквал ветра.

«Это можно сравнить с тем, что любой из нас может идти по улице, и ему на голову свалится кирпич», — сказал Буй.

На вопрос журналиста, переплелись ли стропы при схождении парашютистов в воздухе, Буй ответил, что могут быть разные варианты, хотя всех перед десантированием осматривают контролеры парашютного-десантной службы. Он также объяснил, что парашютом при прыжке можно управлять, но мог быть такой шквал ветра, что делать это было невозможно.

Парашютисты также не могли покидать самолет с большей паузой, чтобы свести к минимуму риск столкновения в воздухе. Парашютисты так не делают, так как тогда группа будет рассеяна на большую территорию, и им потом будет тяжело собраться для выполнения задачи, пояснил Буй.

Говоря о том, что оба военнослужащих были опытными парашютистами, специалист еще раз подчеркнул, что это был фатальный случай и опыт не был решающим фактором.

В Белоруссии на полигоне под Гродно, где проходили совместные российско-белорусские учения, погибли два российских военнослужащие-контрактника. Оба были инструкторами, имели высокую квалификацию парашютной подготовки. При десантировании около земли внезапно налетел мощный шквал ветра, произошло схождение парашютистов, и у обоих погасли купола.

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