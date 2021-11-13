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Украина анонсировала размещение ракет «Нептун» на южной границе

Вечерняя Москваиещё 2
34 минуты назад

Украина сделает все возможное, чтобы в будущем противокорабельные ракетные комплексы «Нептун» заступили на боевое дежурство на южной границе. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников в субботу, 13 ноября.

Украина разместит ракеты «Нептун» на южной границе
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

— Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей, — рассказал министр.

Резников также пообещал поручить ускорение строительства базы ВМС в Бердянске. Два американских катера типа Island уже осуществляют переход на Украину морским путем, уточнил он.

Еще одним стратегическим партнером страны в Черном море, по его словам, является Турция. На вооружение ВМС недавно поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, приводит слова Резникова РИА Новости.

26 октября сообщалось, что позиции украинской 93-й механизированной бригады в Донбассе обстреляли из гаубиц Д-30. В результате погиб один из членов бригады, после чего в район боя направили беспилотник Bayraktar, который уничтожил гаубицу управляемой бомбой.

Армия,Алексей Резников,Министерство обороны,РИА Новости,
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