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У Испании появилась собственная ракета-носитель

Ferra.ru
2 часа назад

В Испании представили первую суборбитальную ракету-носитель собственного производства Miura 1, способную выводить до 100 кг полезной нагрузки.

У Испании появилась собственная ракета-носитель
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработчиком аппарата является частная испанская компания PLD Space, которая планировала запустить первую экспериментальную ракету ещё в 2020 году, но полёт сорвался из-за недоработок двигателя. Но сейчас ракета находится в полностью рабочем состоянии.

По сообщениям, Miura 1 будет достигать высоты 150 км за 120 секунд и является многоразовой ракетой, которая будет приземляться с помощью двигателей и парашютов. Длина ракеты составляет 12,5 метра, а диаметр — 0,7 метра.

В дальнейшем на основе Miura 1 будет построена более мощная ракета-носитель Miura 5 для выведения на низкую околоземную орбиту до 300 кг полезной нагрузки. Её планируют запустить в 2024 году.

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