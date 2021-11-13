Путин заявил о серьезном вызове для России

Президент РФ Владимир Путин назвал незапланированные учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для России. Кремль отказался от ответных учений, чтобы не нагнетать обстановку. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Фото: U.S. Embassy Tbilisi U.S. Embassy Tbilisi

«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря, причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация», – заявил Путин.

Он рассказал, что руководство Минобороны РФ предлагало в ответ провести свои незапланированные учения. Однако глава государства посчитал такой шаг нецелесообразным и решил «дополнительно не нагнетать обстановку».

В западной прессе появились многочисленные статьи, авторы которых утверждают о готовящемся «военном вторжении России на Украину». США даже предупреждают об этом своих европейских партнеров. После этого у границ России, в районе Черного моря, начались учения США и НАТО.