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Путин заявил о серьезном вызове для России

Майк Габриелян
20 минут назад

Президент РФ Владимир Путин назвал незапланированные учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для России. Кремль отказался от ответных учений, чтобы не нагнетать обстановку. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Путин заявил о серьезном вызове для России
Фото:  U.S. Embassy Tbilisi U.S. Embassy Tbilisi

«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря, причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация», – заявил Путин.

Он рассказал, что руководство Минобороны РФ предлагало в ответ провести свои незапланированные учения. Однако глава государства посчитал такой шаг нецелесообразным и решил «дополнительно не нагнетать обстановку».

В западной прессе появились многочисленные статьи, авторы которых утверждают о готовящемся «военном вторжении России на Украину». США даже предупреждают об этом своих европейских партнеров. После этого у границ России, в районе Черного моря, начались учения США и НАТО.

Ранее начальник штаба обороны Британии, генерал Ник Картер заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны, и военное столкновение может произойти из-за любой случайности.

Армия,Ник Картер,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,
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