В Британии заявили о риске войны с Россией

Начальник штаба обороны Британии, генерал Ник Картер заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Открытый конфликт может начаться из-за любой случайности. Слова военачальника передает Daily Express.

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«Мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем 10 или 15 лет назад. И я думаю, что характер соперничества между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности», - сказал военный.

По его словам, нельзя допустить, чтобы «воинственный характер некоторых наших политиков» привел к просчетам и эскалации конфликта.

«Больше нет многих традиционных дипломатических инструментов и механизмов, с которыми мы выросли во время холодной войны. Это создает больший риск. Ранее мир был биполярным - существовали два блока, Советский Союз и Запад. Сейчас наступила эра многополярности», - предупредил генерал.

Заявление Ника Картера последовало после гуманитарного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Тысячи мигрантов с детьми сейчас находятся на нейтральной полосе. Они пытаются попасть в развитые европейские страны через Польшу или Литву.

Европейский Союз обвинил Минск в организации «гибридной атаки» с целью дестабилизации ЕС. Некоторые политики Запада обвинили в создавшемся кризисе и Россию. В Москве в свою очередь заявили, что оппоненты стремятся переложить ответственность: мировой кризис с мигрантами начался после интервенций США и НАТО в Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан.