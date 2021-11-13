В Польше российский Су-75 признали «серьезным ударом» для США

Перспективный российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может стать серьезным ударом для США, признает Defence24.

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Польское издание отмечает, что власти ОАЭ раздражены и устали от ситуации вокруг истребителя F-35 Lightning II, который американская сторона отказывается продавать арабам из-за позиции Израиля.

«Если дипломаты из Москвы добьются успеха и Су-75 будет оценен по достоинству руководителями стран Персидского залива, появится реальный шанс для разработки и быстрого внедрения Су-75 в производство. Это также станет еще одним серьезным ударом по позициям США в регионе», — говорится в публикации.

В ноябре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что к российскому Су-57, являющемуся единственным в мире тяжелым истребителем пятого поколения, предлагаемым на экспорт, потенциальные иностранные заказчики проявляют интерес благодаря малой заметности, высокой скорости, боевой нагрузке и маневренности.