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Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160

Елена Прошина
42 минуты назад

Британские истребители вплотную приблизились к двум стратегическим ракетоносцам Ту-160 дальней авиации, которые выполняли плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.

Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, российские бомбардировщики пролетали над нейтральными водами. В ведомстве добавили, что российские стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута летели в сопровождении истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Согласно данным министерства обороны, британские истребители двигались параллельными курсами и подлетали к российским бомбардировщикам вплотную. Дистанция в какой-то момент не превышала нескольких десятков метров.

Отмечается, что «истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота». Российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух - воздух» Р-33.

Как сообщили в Министерстве обороны, российские бомбардировщики находились в воздухе около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполнили дозаправку в воздухе. Они регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Балтийского и Черного морей, Тихого океана.

В ведомстве заверили, что полеты самолетов ВКС выполняются с соблюдением всех международных правил использования воздушного пространства.

Армия,Оружие,
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