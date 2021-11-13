Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160

Британские истребители вплотную приблизились к двум стратегическим ракетоносцам Ту-160 дальней авиации, которые выполняли плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.

По информации издания, российские бомбардировщики пролетали над нейтральными водами. В ведомстве добавили, что российские стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута летели в сопровождении истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Согласно данным министерства обороны, британские истребители двигались параллельными курсами и подлетали к российским бомбардировщикам вплотную. Дистанция в какой-то момент не превышала нескольких десятков метров.

Отмечается, что «истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота». Российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух - воздух» Р-33.

Как сообщили в Министерстве обороны, российские бомбардировщики находились в воздухе около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполнили дозаправку в воздухе. Они регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Балтийского и Черного морей, Тихого океана.